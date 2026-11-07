O Júri do Prémio Nacional de Cultura e Artes anunciou, nesta sexta-feira, 06, em Luanda, os vencedores da 27.ª edição do mais importante galardão na área da cultura e das artes em Angola.

Na ocasião, a presidente do Júri, Maria José Faria Ramos, anunciou os distinguidos, realçando que a escolha resulta da apreciação do seu "contributo para o desenvolvimento, a valorização e a preservação da cultura e das artes em Angola".

No comunicado enviado ao Novo Jornal é anunciado como distinguido na Literatura, a título póstumo, Henrique Abranches (na foto, numa exposição na EPL) e na categoria Artes Visuais e Plásticas, Matondo Alberto.

Em Cinema e Audiovisual, o galardão foi entregue a Maria Esperança Pascoal (Pocas Pascoal); e, em Dança, Dilo Paulo, pelas criações «Memórias da Água» e «Muxima» , enquanto, em Música, foi distinguido, igualmente a título póstumo, o saxofonista Nanutu. Na categoria de Teatro, o galardão coube a Maria da Conceição Domingos Diamante (Sany Diamante).

Já em Ciências Humanas e Sociais, foi premiada a obra «Nas Duas Margens da Vida - Homenagem à Memória», de Cornélio Caley, publicada sob o pseudónimo Timóteo Ulika.

O documento lembra ainda que este prémio foi instituído em 2000, com o objectivo de "incentivar a criação artística e cultural, bem como a investigação científica nos domínios das Ciências Humanas e Sociais, reconhecendo o mérito e a excelência no sector cultural angolano".