Centenas de pessoas despediram-se esta terça-feira, 03, em Luanda, do empresário Henrique Miguel, conhecido como "Riquinho", figura ligada à cultura e ao desporto nacional, no cemitério de Santa Ana, numa cerimónia marcada por forte comoção.

Familiares, amigos, figuras públicas e distintas personalidades da sociedade angolana afluíram ao cemitério de Santa Ana para a despedida desta figura que promoveu pelo país grandes eventos musicais e desportivos.

Durante a cerimónia fúnebre foram recordados os efeitos de "Riquinho" para o desenvolvimento da cultura angolana. Segundo a família, não haverá em Angola um homem da dimensão cultural de "Riquinho" no país.

Para diversas figuras, Henriques Miguel prestou um bom serviço à diplomacia cultural, social, política e económica.

Jomo Fortunato, antigo ministro da Cultura, disse ao Novo Jornal que o país perdeu um grande quadro e que o nome de "Riquinho" não deve ser esquecido.

O conhecido basquetebolista Selton Miguel, filho do empresário, consternado, disse que a família vai preservar o nome de Henriques Miguel "Riquinho",

A despedida foi marcada por uma série de homenagens e recordações de artistas, amigos e figuras públicas que expressaram profundo pesar pela morte do empresário, que trouxe a Angola grandes nomes da música norte-americana e brasileira, com destaque para 50 Cent, Fat Joe, Akon, Busta Rhymes e Rick Ross.

Do Brasil, Henrique Miguel trouxe nomes como Roberto Carlos, Alexandre Pires, Raça Negra.

Henrique Miguel filaceu a 30 de Outubro, no Complexo Hospitalar de Doenças Cardio-Pulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, aos 62 anos.