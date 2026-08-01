Já estiveram implantadas em Luanda nas décadas de 1970 e 1980 e foram desactivadas nos anos 90 com os ventos da Perestroika, tendo sido um importante meio de difusão da língua e da cultura russa no estrangeiro, de cooperação humanitária e de gestão de bolsas e estudo.

As "Russian House" estão espalhadas pelo mundo e estão sob tutela da Agência Federal da Cooperação da Rússia, uma estrutura do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros. No mês em que anuncia o novo embaixador para Luanda, Moscovo decide-se, também, a reactivar essa importante estrutura e com entrada em funcionamento no final deste ano.

A reactivação da Casa da Rússia faz parte de uma estratégia da diplomacia pública de Moscovo iniciada em 1925, com a criação da primeira organização nacional dedicada à cooperação humanitária e internacional, a VOKS (Sociedade de Relações Culturais com o Estrangeiro), e converteu-se numa ponte entre a então URSS e o mundo.

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