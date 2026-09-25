O território criativo da capital do País poderá ser percorrido esta sexta-feira, 25, com a possibilidade de adquirir uma taça de vinho limitada para acompanhar cada quadro e a entrada gratuita a seis galerias em mais uma Noite das Artes com direito a transporte garantido para os visitantes e apreciadores da cultura nacional.

O circuito junta a Galeria Mayamba, o ELA - Espaço Luanda Arte, a Why Not, a Galeria Palomino Artes, a The Art Affair e a Galeria D'Maio: as seis apresentam novas exposições.

Esta é uma iniciativa da Rota das Artes Visuais, da AGA - Associação de Galerias de Angola, da Xplore Angola e dos Táxis Vambazar, em parceria com a Jornada Internacional do Turismo, a Visit Angola e a ENSA, enquanto a Casa Ermelinda Freitas associa-se com o vinho, informa uma nota enviada ao Novo Jornal.

O transporte entre as galerias é gratuito, com os táxis da Vambazar e o autocarro panorâmico da Visit Angola a assegurarem rotas fixas. Não existe ponto de encontro.Isso torna a experiência numa oportunidade única em que qualquer espaço servirá como ponto de partida e de chegada.

Em alguns dos locais estará à venda uma taça em edição limitada para utilização ao longo da noite.

No documento, Dominick A. Maia Tanner assinala: "queremos que as pessoas se apropriem da cidade através da arte e redescubram Luanda como um território criativo e vivo de turismo e mobilidade cultural".

O promotor cultural acrescenta ainda que o objectivo deste evento é consolidar a Noite das Artes como um encontro regular, todas as últimas sextas-feiras, envolvendo mais galerias e mais público.

O horário é das 18h00 às 22h00 e a entrada é livre.