A selecção sénior masculina de basquetebol venceu com sacrifício os Camarões e está na final do Afrobasket 2025 com a intenção de conquistar o seu 12º título de campeão africano, mas para tal terá que derrubar os Camarões. Na final é para ganhar!

Foi preciso os últimos minutos, de tensão e nervos à flor da pele, do jogo para os angolanos vencerem o desafio e chegar à final do Afrobasket.

Foi mesmo no último segundo do jogo que os angolanos conseguiram ultrapassar os camarões que estiveram sempre em frente do placar dos três períodos de jogo.

O placard fixou-se em 74 - 73.

No primeiro período do jogo, Angola perdeu por 16 - 21. No segundo período, os camarões voltaram a ficar em frente ao marcador por 38 - 37.

A final será jogada este domingo, às 19:00, no pavilhão multiusos do Kilamba em Luanda.