Foi preciso os últimos minutos, de tensão e nervos à flor da pele, do jogo para os angolanos vencerem o desafio e chegar à final do Afrobasket.
Foi mesmo no último segundo do jogo que os angolanos conseguiram ultrapassar os camarões que estiveram sempre em frente do placar dos três períodos de jogo.
O placard fixou-se em 74 - 73.
No primeiro período do jogo, Angola perdeu por 16 - 21. No segundo período, os camarões voltaram a ficar em frente ao marcador por 38 - 37.
A final será jogada este domingo, às 19:00, no pavilhão multiusos do Kilamba em Luanda.