Os dois representantes angolanos na Liga dos Campeões Africanos 2026/27, o Petro de Luanda e o Wiliete de Benguela, calharam no mesmo grupo da maior competição futebolística de clubes de África.

Segundo o sorteio da fase de grupos, realizado esta tarde na cidade do Cairo, no Egipto, as duas equipas angolanas estão no grupo A, ao lado do Espérance Sportive de Tunis, da Tunísia, e do FC Nouadhibou, da Mauritânia.

O Petro de Luanda está habituado a estas andanças, enquanto o Wiliete SC, depois da histórica eliminação do Mamelodi Sundowns, vai fazer a sua estreia nesta fase.

As duas equipas angolanas, para além de serem adversárias na Liga Unitel Girabola, serão também adversárias no maior palco do futebol africano de clubes.

Esta não é a primeira vez que duas equipas angolanas calham juntas no mesmo grupo. Em 2022, o Petro de Luanda ficou no mesmo grupo que o Sagrada Esperança da Lunda Norte, na Liga dos Campeões da CAF.