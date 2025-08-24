Todos acreditam que Angola vai vencer o Afrobadket 2025. Isso mesmo ficou claro nas reacções que se seguiram à sofrida mas merecida vitória sobre os Camarões.

Esperança da Costa, Vice-Presidente da República, mostrou-se feliz por Angola ter chegado à final do Afrobasket.

"Vivemos a partida com muita emoção, mas também com muita confiança nos nossos basquetebolistas. E temos que fazer uma corrente para vencer esta final diante do Mali".

O poste angolano Abou Gakou reconhece que o jogo foi difícil, sublinhando o espirito de entrega de todos os integrantes da equipa.

Gakou dedica a vtoria a todos adeptos que apoiaram a selecção do princípio ao fim.

"Esta é a primeira final deste grupo e temos a responsabilidade de vencer. Daremos tudo dentro da quadra para que a taça fique em casa"

Yuri Simão, promotor de eventos desportivos e culturais, acredita na força desta juventude, sublinhando que não foi mero acaso chegar à final.

"Somos uma nação de basquetebol e valeu a entrega de todos. Estamos todos de parabéns", disse.

Joaquim Gomes 'Kikas', ex-atleta de basquetebol, reconhece as dificuldades que o cinco nacional teve diante dos Camarōes, mas com esta vitória acredita no 12 título.

"Foi um jogo intenso, bem disputado. Estamos onde queríamos estar e as finais são para se ganhar".

Já Weza Fortunato, comentador desportivo, considera sofrível a vitória de Angola. Dedica a proeza a Jilson Bango, que se tornou a nova coqueluche do basquetebol angolano.

"Os jogadores viram que têm uma bandeira para defender e as finais são para serem ganhas", referiu.