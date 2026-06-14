A goleada no NRG Stadium foi desenhada com paciência e alta precisão.
Felix Nmecha abriu o marcador aos seis minutos, após assistência de Florian Wirtz.
Aos 21 minutos, Livano Comenencia inscreveu o seu nome na história do Mundial ao tornar-se no primeiro jogador a marcar por Curaçao em fases finais da competição.
Aos 38 minutos, na sequência de um canto, Nico Schlotterbeck voltou a adiantar os alemães.
Antes do intervalo, a formação germânica beneficiou de uma grande penalidade, após falta de Riechedly Bazoer sobre Felix Nmecha. Kai Havertz, da marca dos onze metros, não desperdiçou.
No reatamento, Jamal Musiala aumentou a vantagem para quatro golos.
Apesar do resultado, Curaçao não baixou os braços e aos 66 minutos chegou a introduzir a bola na baliza alemã, mas o golo foi anulado.
Pouco depois, Nathaniel Brown fez o quinto após assistência de Deniz Undav, que viria também a marcar aos 78 minutos.
Tudo ficou arrumado aos 88 minutos, com Kai Havertz a assinar o segundo da conta pessoal, frente à formação orientada por Dick Advocaat.
Com este desfecho, a Alemanha lidera o grupo F à condição, mas com um diferencial favorável de golos e o Curaçao fica em último dependente de saber do que vai acontecer no Costa do Marfim frente ao Equador, que se disputará na madrugada de domingo pela 00:00 (hora de Angola).