Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeira de Rodas transferido do Complexo Desportivo José Sayovo para o Pavilhão Multiusos do Kilamba, em Luanda, devido às temperaturas altas na província do Bengo. Especialistas disseram ao NJ que situações como essas podiam ser asseguradas no decorrer da construção.

O Complexo Desportivo Paralímpico José Armando Sayovo já não é o palco da disputa do Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeira de Rodas, devido às temperaturas altas que se registam na província do Bengo. Os jogos estão a ser disputados no Pavilhão Multiusos do Kilamba, em Luanda, disse o secretário-geral do Comité Paralímpico Angolano (CPA), António da Luz.

"Infelizmente, a província do Bengo deixa de acolher o Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeiras de Rodas como inicialmente estava previsto, por conta das altas temperaturas que se fazem sentir naquela parcela do território nacional. Nesta altura, a temperatura ronda de 36 a 37 graus centígrados e o recomendável é 27 graus. Os árbitros internacionais e o comité organizador decidiram-se a transferir a competição para o Pavilhão Arena do Kilamba, em Luanda", fez saber.

Especialistas ouvidos pelo Novo Jornal afirmaram que situações como essas podiam ser asseguradas, no decorrer da construção do recinto, com um estudo de impacto ambiental, por exemplo, visto que a região do Bengo é caracterizada por ser quente, principalmente em Março e Abril, que são meses que registam temperaturas elevadas durante o ano.

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