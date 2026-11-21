Em 80 jogos disputados, Conselho Central de Árbitros da Federação Angolana de Futebol (CCA-FAF) registou apenas um caso que resultou em sanção disciplinar. CCA-FAF e a Associação dos Árbitros de Futebol de Angola (AAFA) exigem pedido de desculpas do presidente do Desportivo da Lunda-Sul, Miguel Ipwupwu, pelas críticas à arbitragem.

Segundo Hélder Martins, o único caso analisado pelo Conselho envolveu o Interclube e o árbitro responsável pela partida foi sancionado. Para o dirigente, o balanço das nomeações efectuadas até ao momento é bastante positivo, pelo que entende como injustas as generalizações sobre a qualidade da arbitragem angolana.

O responsável assegurou que o CCA-FAF vai continuar a exigir rigor e respeito pela classe de arbitragem, apostando igualmente na preparação de novos profissionais e na melhoria da qualidade dos juízes nacionais, com vista a reforçar a confiança dos clubes e dos adeptos.

"As equipas quando jogam com o Wiliete possuem um certo trauma, e neste jogo, em particular, o Wiliete, apesar de vencer, até foi prejudicado. Da nossa parte, não resta outra coisa senão continuar a trabalhar para uma boa qualidade da arbitragem angolana", sublinhou.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/