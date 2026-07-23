Aos 32 anos, Bastos foi contratado pelo Botafogo de Futebol e Regatas como um dos reforços da janela de transferências para integrar o plantel orientado por Bruno Lage. Sob o comando de Artur Jorge, o internacional angolano afirmou-se, tornando-se uma das figuras do "Fogão" na época 2023-24, em que o clube conquistou o Brasileirão e a Libertadores. O desempenho valeu-lhe um lugar na equipa ideal da Bola de Prata ESPN. Três anos depois, o ciclo no clube carioca termina. É agora a vez de Domingos Andrade vestir a camisola alvinegra.

Antes dos títulos, houve uma música. Em 2023, o Globo Esporte (GE) revelou a história de Evan Maurílio, rapper angolano radicado no Rio de Janeiro desde os sete anos, quando a mãe se mudou para a cidade brasileira para uma especialização em medicina.

O artista antecipou em versos o que o campo viria a confirmar: Bastos tornou-se um dos pilares do Botafogo. O "Pitbull" já tinha nome, voz e versos nas bancadas: "Bastos, Bastos, Bastos, Bastos, Pitbull na zaga, é o nosso astro (astro), Mano, aqui é muita força não tem sossego, avisa pra geral que o palanca negra é alvinegro".

Formado no Petro de Luanda, Bastos passou pelo Rostov, Lazio, Al Ain e Al-Ahli Saudi antes de iniciar a aventura no Brasil.

Segundo o jornal O Globo, que ouviu Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, agência que acompanha a carreira do internacional angolano desde 2017, o defesa já era seguido pelo Botafogo e reunia as características desejadas pelo clube, tanto pela experiência acumulada no futebol italiano como pelo perfil que encaixava no plano traçado pela Sociedade Anónima do Futebol (SAF).

O executivo explicou que a contratação nasceu da modernização dos departamentos de análise de desempenho e prospecção, destacando o papel de Alessandro Brito, então chefe de prospecção e director de gestão desportiva do "alvinegro".

"Ele viu um potencial no atleta que outros clubes não estavam a ver. E o Botafogo soube prepará-lo. O Bastos vem de outra cultura e, quando chega, em meados de 2023, passa por um processo de adaptação. Foi um projecto pensado a médio e longo prazo. O mérito é todo do clube, que viu essa oportunidade", declarou.

A aposta revelou-se acertada. Em 2024, Bastos somou 4.266 minutos no terreno, o segundo maior registo do plantel, disputou 51 jogos, 49 dos quais como titular, e formou, ao lado do argentino Alexander Barboza, uma das duplas defensivas mais consistentes do futebol brasileiro.

Segundo o SofaScore, citado pela mesma fonte, terminou o Brasileirão com 91% de precisão de passe, média de 46,8 passes certos por jogo, 1,0 intercepção, 3,6 alívios e 2,6 passes longos certos por partida.

A passagem pela "cidade maravilhosa" devolveu Bastos à Selecção Nacional, depois de vários anos afastado das convocatórias. O central integrou a lista de Angola para o CAN 2023, disputado na Costa do Marfim, voltando a assumir um papel importante às ordens de Pedro Gonçalves.

O rendimento apresentado levou o Botafogo a renovar o contrato do defesa. Inicialmente vinculado ao clube até ao final de 2024, Bastos prolongou a ligação ao emblema carioca, reforçando o estatuto conquistado dentro da equipa.

No entanto, a 27 de Novembro de 2024, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, frente ao Palmeiras. O internacional angolano falhou a final da Libertadores e ficou 14 meses afastado dos relvados, antes de regressar à competição em 2026. A despedida do "Pitbull" do "alvinegro" resume uma jornada de conquistas, obstáculos e superação no futebol brasileiro.

Domingos Andrade dá sequência ao legado angolano no Botafogo

Na última quarta-feira, 22, o Botafogo anunciou a rescisão contratual de Bastos e, simultaneamente, comunicou a contratação do compatriota Domingos Andrade.

O médio, de 23 anos, que alinhava no FC Porto B, foi adquirido num negócio avaliado em 1,5 milhões de euros pagos aos azuis e brancos.

De acordo com o diário português A Bola, o acordo prevê a cedência definitiva de 70% dos direitos económicos do jogador, que foi contratado pelo Felgueiras no verão de 2025 e somou 58 partidas na Liga 2, com um golo e duas assistências.

Além disso, o Botafogo ficará responsável pelo pagamento do mecanismo de solidariedade a clubes terceiros, enquanto o FC Porto terá encargos relativos a serviços de intermediação, correspondentes a 5% do valor líquido da transferência.

O futebolista assinou com o "Fogão" até Dezembro de 2029 e já está integrado no grupo de trabalho no CT do Glorioso, preparando a segunda parte da temporada.

Em declarações ao Globo Esporte, Domingos Andrade destacou a ligação criada entre Angola e o Botafogo durante a passagem de Bastos pelo clube e assumiu a responsabilidade pelo novo desafio. "O pessoal acompanhava, assistia o Botafogo por causa do Bastos também, porque é o representante do nosso país e isso fortalece a ligação. E agora, com a minha vinda aqui, creio que o povo angolano vai acompanhar ainda mais", afirmou.

O jogador angolano encara a pressão como parte do crescimento: "Em Angola, temos um ditado que é "o carvão quando pressionado gera diamante". Espero que com a pressão da estrutura e da torcida gere frutos, para que todos nós saiamos felizes".