O recente caso de alegado assédio sexual envolvendo um treinador de ju-jitsu e uma menina de 13 anos levou dirigentes desportivos a defender o reforço das medidas de prevenção, a punição exemplar dos infractores e a adopção de mecanismos que devolvam confiança aos encarregados de educação.

O presidente da Federação Angolana de Andebol (FAAND), José do Amaral Júnior, assegura que a instituição mantém uma política de "tolerância zero" ao assédio sexual e afirma estar preparada para sancionar eventuais infractores, numa altura em que o desporto nacional volta a discutir mecanismos de prevenção e combate a este tipo de crime.

Em declarações ao NJ, o dirigente explicou que a federação possui uma Comissão de Ética, responsável por analisar e acompanhar matérias relacionadas com o comportamento ético e disciplinar de treinadores, atletas e dirigentes.

"No andebol, a nossa tolerância em relação ao assédio sexual é zero. Temos mecanismos para penalizar situações desta natureza. A federação está preparada para lidar com questões de género e criou uma área de ética", afirmou.