O avançado, que foi "melhor jogador do mundo" por cinco vezez, despede-se da seleção principal portuguesa ao fim de 23 anos, durante os quais somou golos, títulos e prestígio como nenhum outro futebolista português.
"Chegou o dia de devolver a camisola 7 mas portugal estará sempre comigo. Saio de cabeça levantada", apontou o craque nas redes sociais.
Este anúncio, que é inesperado, porque havia informação nos media sobre uma reaproximação com o seleccionador português, Jorge Jesus, após problemas surgidos durante as anteriores convocatórias.
Inclusive estava quase dado como certo o seu regresso aos treinos da selecção portuguesa para os próximos dias, após o cumprimento de um castigo por abandono intempestivo do estágio há cerca de mês e meio.
Esta despedida do craque português, de 41 anos, actualmente ao serviço do Al Nassr, da Arábia Saudita, aconteceu ao fim de 23 anos, após a estreia em 2003, com 234 jogos realizados e 146 golos apontados pela equipa lusa.
Destacam-se entre as grandes conquistas pela selcção portuguesa um Campeonato da Europa (UEFA Euro 2016) e 2 edições da Liga das Nações da UEFA.
O anúncio desta decisão, ainda por explicar e com tudo para voltar a remexer no lodo da polémica que sempre envolvem a actividade daquele que foi considerado o melhor jogador do mundo em cinco épocas, apareceu num vídeo partilhado nas redes sociais do jogador e na véspera da divulgação dos convocados para os jogos finais da Liga das Nações.