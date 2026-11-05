Cristiano Ronaldo anunciou esta quinta-feira, 05, o abandono definitivo da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para duas partidas no âmbito da Liga das Nações.

O avançado, que foi "melhor jogador do mundo" por cinco vezez, despede-se da seleção principal portuguesa ao fim de 23 anos, durante os quais somou golos, títulos e prestígio como nenhum outro futebolista português.

"Chegou o dia de devolver a camisola 7 mas portugal estará sempre comigo. Saio de cabeça levantada", apontou o craque nas redes sociais.

Este anúncio, que é inesperado, porque havia informação nos media sobre uma reaproximação com o seleccionador português, Jorge Jesus, após problemas surgidos durante as anteriores convocatórias.

Inclusive estava quase dado como certo o seu regresso aos treinos da selecção portuguesa para os próximos dias, após o cumprimento de um castigo por abandono intempestivo do estágio há cerca de mês e meio.

Esta despedida do craque português, de 41 anos, actualmente ao serviço do Al Nassr, da Arábia Saudita, aconteceu ao fim de 23 anos, após a estreia em 2003, com 234 jogos realizados e 146 golos apontados pela equipa lusa.

Destacam-se entre as grandes conquistas pela selcção portuguesa um Campeonato da Europa (UEFA Euro 2016) e 2 edições da Liga das Nações da UEFA.

O anúncio desta decisão, ainda por explicar e com tudo para voltar a remexer no lodo da polémica que sempre envolvem a actividade daquele que foi considerado o melhor jogador do mundo em cinco épocas, apareceu num vídeo partilhado nas redes sociais do jogador e na véspera da divulgação dos convocados para os jogos finais da Liga das Nações.