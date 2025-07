Semanário Novo Jornal

Dívida de há 20 anos por regularizar: Ministério da Juventude e Desportos garante liquidação dos prémios para selecções, atletas e treinadores

Atletas, equipas técnicas e dirigentes desportivos reclamam a morosidade do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) no pagamento dos prémios referentes à conquista de medalhas em várias competições internacionais dentro e fora do País. Com a entrada em funcionamento da nova tabela de atribuição de prémios, o Estado, através do MINJUD, organismo responsável pelo pagamento, garante a regularização e liquidação das dívidas.