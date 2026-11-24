Decorridos oito meses desde que o continente africano acordou mergulhado num escândalo envolvendo a Confederação Africana de Futebol (CAF), que retirou, na secretaria, o título de campeão ao Senegal, na sequência de um recurso apresentado pela federação marroquina, derrotada na final, a 18 de Janeiro, por 1-0, em Rabat, eis que chegou o dia de o Tribunal Arbitral do Desporto decidir quem será definitivamente o campeão do CAN-2025.

A decisão será conhecida esta tarde, e o mundo ficará a saber se Marrocos será confirmado como vencedor, por 3-0, na secretaria, ou se, pelo contrário, o Senegal recuperará o título de campeão, conquistado, por 1-0, dentro das quatro linhas.

A deliberação da instância jurídica do desporto mundial, sediada na Suíça, será divulgada nos seus canais oficiais durante a tarde desta terça-feira, 24, encerrando, assim, o braço-de-ferro que se arrasta desde Março entre as federações de Marrocos e do Senegal.

A final do CAN, disputada em Janeiro último, terminou em caos após a marcação de uma grande penalidade a favor de Marrocos, já no prolongamento, quando o resultado estava em 0-0.

Alguns jogadores senegaleses abandonaram o relvado, enquanto, nas bancadas, dezenas de adeptos do Senegal tentaram invadir o campo e arremessaram objectos.

Apesar da confusão, a selecção senegalesa regressou ao relvado e, na cobrança da grande penalidade, o jogador marroquino Brahim Díaz falhou, já perto do apito final.

O Senegal acabou por marcar e vencer a partida por 1-0, no prolongamento, com um golo de Pape Gueye.

As autoridades marroquinas estimaram os estragos causados no Estádio Príncipe Moulay Abdellah em mais de 450 mil euros.

Entretanto, a Confederação Africana de Futebol impôs pesadas sanções a ambas as federações, do Senegal e de Marrocos.

A federação senegalesa foi multada em mais de 500 mil euros, enquanto a marroquina foi sancionada em mais de 250 mil euros.

Na altura, a CAF confirmou o título de campeão do CAN-2025 ao Senegal, contrariando as reivindicações de Marrocos.

Insatisfeita, a federação marroquina avançou com um recurso, aceite em Março pela CAF, que acabou por declarar Marrocos vencedor, atribuindo uma derrota por 3-0, na secretaria, ao Senegal, no jogo da final.

A decisão consta de uma nota emitida pelo órgão reitor do futebol no continente, dois meses depois de ter validado o título de campeão ao Senegal.

Em reacção, a federação senegalesa decidiu recorrer da decisão da CAF de retirar o título do CAN ao país junto do Tribunal Arbitral do Desporto (CAS), que hoje deverá pronunciar-se sobre o recurso.

Marrocos ou Senegal: quem é o campeão africano de 2025? Esta é a questão que mantém em expectativa os amantes do futebol africano e não só, que ficarão a conhecer a resposta esta tarde.

Ao Novo Jornal, o analista desportivo João Armado realça que a Tribunal Arbitral do Desporto nunca contrariou uma decisão da FIFA, e, se tal acontecer hoje, é inédito.