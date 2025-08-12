Falhas na organização marcam arranque do Afrobasket 2025 - Cronómetro parou três minutos após o início do jogo e interrompeu partida por mais de uma hora – PR acabou por abandonar pavilhão
Três minutos após o arranque oficial do Afrobasket 2025, no pavilhão Arena do Kilamba, em Luanda, o insólito aconteceu e forçou a interrupção do jogo entre Angola e Líbia, com o cronómetro dos 24 segundos a parar por completo e a forçar a paralisação do jogo durante mais de uma hora, para desespero de centenas de adeptos que quase encheram por completo o pavilhão, entre eles o Presidente da República, que acabou por abandonar o local.