Três minutos após o arranque oficial do Afrobasket 2025, no pavilhão Arena do Kilamba, em Luanda, o insólito aconteceu e forçou a interrupção do jogo entre Angola e Líbia, com o cronómetro dos 24 segundos a parar por completo e a forçar a paralisação do jogo durante mais de uma hora, para desespero de centenas de adeptos que quase encheram por completo o pavilhão, entre eles o Presidente da República, que acabou por abandonar o local.

Devido à desorganização, as bandeiras dos 16 países que participam no Afrobasket 2025 nem sequer efectuaram o tradicional desfile.

Jornalistas de vários órgãos de comunicação social, nacionais e estrangeiros asseguram que nunca tinham visto "tamanha desorganização" num Afrobasket.