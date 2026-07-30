A Federação Internacional de Futebol (FIFA) penalizou a Federação Angolana de Futebol (FAF) por incumprimento salarial com o ex-selecionador nacional, Pedro Gonçalves, e os seus adjuntos, com a retenção de 60% das verbas. A dívida total avaliada em 150 mil dólares tinha de ser liquidada até 14 de Julho, mas não foi.

A notícia foi avançada pela Rádio Nacional de Angola, que deu conta da situação que se tem arrastado há meses.

Por outro lado, o Jornal o País refere que a FIFA "decidiu reter 60 por cento dos próximos fundos destinados à Federação Angolana de Futebol, penalização que será executada assim que a instituição receber novas verbas provenientes do organismo internacional".

Outra fonte, o Jornal A Bola, informa que "a retenção dos 60% durará até que a Federação Angolana de Futebol liquide os mais de 100 mil dólares que deve a Pedro Gonçalves e os perto de 50 mil que tem por pagar aos dois adjuntos do treinador português, agora ao serviço do FAR RABAT de Marrocos".

Acrescenta, igualmente, que o próprio Pedro Gonçalves resumiu a situação sem rodeios: "a Federação simplesmente não cumpriu, apesar de todas as tentativas de acordo. A partir daí, o caso passou a estar nas mãos dos advogados e da FIFA".

Até ao momento, a FAF não emitiu qualquer pronunciamento.