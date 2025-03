Depois da qualificação ao CAN"2025, os Palancas Negras viram as atenções para o apuramento ao Mundial-2026, que será disputado no Estados Unidos, México e Canadá, onde a selecção nacional quer marcar presença.

Esta noite, Angola joga diante da Líbia, às 20:00, no Estádio Mártires de Benina, em Benghazi, para a 5ª rodada do Grupo B, das eliminatórias africanas para o Mundial.

A selecção angolana irá jogar sem Bastos Quissanga, do Botafogo do Brasil, na defesa, e sem o avançado Mabululu, que ocupa o topo da lista de melhores jogadores da Liga líbia, pelo Al Ahly de Tripoli, por lesões.

A Líbia contará com a estreia do treinador Aliou Cissé, antigo craque da selecção do Senegal, que tem um contrato salarial com os líbios de 70 mil euros por mês.

O português Pedro Gonçalves, técnico dos Palancas Negras, tem para além das ausências de Bastos e Mabululu, a de Mbala Nzola, Show e Zito Luvumbo.

Com as ausências de Mabululu e Bastos Quissanga, a selecção angolana perde duas peças-chave, o que obriga o treinador Pedro Gonçalves a procurar alternativas para o ataque e a defesa.

Apesar das baixas para o duelo contra a Líbia, esta noite, a boa notícia para o técnico Pedro Gonçalves é que poderá contar com atletas lesionados no jogo contra Cabo Verde, também para o Mundial 2026, no dia 25 desde mês, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda.

Os Palancas Negras entram em campo com uma única missão: conquistar os três pontos em disputa e manter viva a ambição de levar o País à segunda participação na maior competição futebolística do mundo.

Actualmente, a Líbia ocupa a 2ª posição no Grupo B, com 8 pontos, enquanto Angola está na 4ª posição, com 6. Os Camarões lideram com 9, num grupo que tem ainda as selecções de Cabo Verde e de Eswatini.