A selecção angolana de futebol Palancas Negras perdeu esta noite diante da selecção de Cabo Verde, por 2-1, em casa, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, e fica mais longe do apuramento ao Campeonato do Mundo de Futebol do próximo ano.

Os Tubarões Azuis jogaram de forma destemida, e em momento algum se deixaram intimidar pela pressão dos milhares de adeptos angolanos no 11 de Novembro.

Angola não teve uma excelente exibição esta noite, e deixou escapar a soberana oportunidade de chegar aos 10 pontos e colar-se a Cabo Verde no topo da liderança do Grupo D.

Com essa derrota caseira, os Palancas Negras defraudam as expectativas dos angolanos de continuar a sonhar com o apuramento ao Mundial-2026, a ser disputado nos EUA, México e Canadá.

Sendo assim, Angola passa agora ver a qualificação para o Mundial "por um binóculo".

Entretanto, os Tubarões Azuis, com esta vitória em Luanda, mantêm-se na liderança do Grupo D, das eliminatórias africanas ao Mundial com 13 pontos.

Pedro Gonçalves e pupilos ficam agora a depender de terceiros para se qualificar para o Mundial, o que, para os angolanos, será praticamente "impossível" a partir de agora.