Após conquistar o título de campeão do Girabola 2024/25, a direcção do Petro Atlético de Luanda colocou o treinador Flávio Amado como segunda opção no comando técnico da sua equipa principal de futebol, e, para o lugar deixado vago pelo técnico, contratou o treinador espanhol Franc Artiga, de 48 anos, proveniente da escola do Barcelona.

Flávio Amado, quadro dos tricolores, deixa agora o comando técnico do Petro de Luanda, após assumir o cargo a quatro jornadas do fim do Girabola, em substituição do português Ricardo Chéu.

Flávio Amado não tem a licença A, exigida pela CAF para as competições africanas, daí a decisão do Petro de o colocar como adjunto.

A direcção do Petro de Luanda anunciou a contratação do técnico espanhol Franc Artiga para assumir o comando da equipa principal de futebol no fim da noite desta segunda-feira, na sua página oficial.

Franc Artiga é conhecido pela sua abordagem focada no desenvolvimento de jogadores e na promoção de um estilo de jogo que valoriza a posse de bola e a técnica, características marcantes da filosofia do Barcelona.

O novo técnico dos tricolores vem da Rússia, onde orientou o FC Khimiki, equipa da primeira divisão.

A equipa encontra-se na 12ª posição, com 30 jogos, 6 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, 29 pontos, 35 golos marcados, 56 golos sofridos. O técnico deixou o clube russo em Abril, por mútuo acordo.