A época futebolística 2025/26 encerrou este domingo, 31, na província do Huambo, com a final da Taça de Angola, conquistada pelo Williete de Benguela, após vitória frente ao Kabuscorp do Palanca.

O Wiliete de Benguela, clube que existe há oito anos, fez história ao conquistar, pela primeira vez, a Taça de Angola, embora seja, pela segunda vez consecutiva, vice-campeão do Girabola.

Tal como o Novo Jornal explicou na semana passada, o Kabuscorp do Palanca é a terceira equipa angolana, depois do Petro de Luanda e do Wiliete, que irá representar o País nas competições da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O Wiliete de Benguela é o vice-campeão do Girabola 2025/26 e tem garantida a sua presença na Liga dos Campeões de África, assim como o campeão Petro de Luanda.

A outra vaga das afrotaças é a da Taça da Confederação, troféu Nelson Mandela, que qualifica o vencedor da Taça de Angola.

Entretanto, o campeão desta edição é o Wiliete de Benguela, que derrotou o Kabuscorp do Palanca, por 2-1, no Estádio Daniel Cassoma Lutucuta, no Huambo, mas como já está apurado para a Liga dos Campeões, o Kabuscorp, finalista vencido, é quem ocupa este lugar.

Assim sendo, os "embaixadores" de Angola nas afrotaças são o Petro de Luanda, o Wiliete de Benguela e o Kabuscorp.

Com a disputa da final da Taça de Angola, a época futebolística 2025/26 está oficialmente encerrada.