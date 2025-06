Futebol: FAF de olhos postos nos três novos "inquilinos" do Girabola 2025/26 – Redonda, 1º de Maio e Guelson FC obrigados a provar capacidade financeira

Os três novos clubes que ascenderam à primeira divisão da edição 2025/26 do Girabola, principal campeonato de futebol do país - Redonda FC do Bengo, 1.º de Maio de Benguela e Guelson FC, de Luanda - vão ter de provar, antes do arranque do próximo Girabola, a sua capacidade financeira para participar no maior palco futebolístico de Angola.