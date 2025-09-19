O treinador Pedro Gonçalves foi dispensado, depois de cinco anos à frente do comando técnico da selecção nacional de futebol, os Palancas Negras, e a três meses do arranque do Campeonato Africano das Nações (CAN-2025), em que Angola irá participar.

O fim do vínculo contratual foi anunciado pela Federação Angolana de Futebol (FAF), em comunicado, esta quinta-feira, em Luanda, com rasgados elogios ao técnico português.

A entidade máxima do futebol em Angola diz que ao longo da parceria com o treinador Pedro Gonçalves "foi construída, com os Palancas Negras, uma relação de cumplicidade que se estendeu aos adeptos, mostrando que, com honra, é possível fazer mais com menos, desde que haja paixão e compromisso".

"Durante o seu tempo connosco vivemos vitórias inesquecíveis, superámos momentos difíceis e vimos surgir uma nova geração de talentos.

"Pedro Gonçalves foi mais do que um treinador: foi um líder que acreditou no potencial de Angola e que mostrou que é possível sonhar com menos recursos, desde que haja paixão e entrega", lê-se no comunicado da FAF.

A Federação Angolana de Futebol não anunciou ainda quem será o substituto do técnico português, que trabalhou com as selecções nacionais durante oito anos, embora estivesse à frente da selecção principal por cinco.

A FAF garante já estar a trabalhar para encontrar um novo treinador para os Palancas Negras, que vai participar na maior festa do futebol africano, o CAN, que este ano acontece em Marrocos no mês de Dezembro.

Pedro Gonçalves deixa a boa prestação de Angola no CAN da Côte d`Ivoire em 2023/24, onde Angola alcançou os quartos-de-final sem qualquer derrota.

A conquista da Taça COSAFA 2024 e o apuramento ao CAN de Marrocos serão em Dezembro próximo.

Os Palancas tiveram um mau desempenho no último CHAN, e nos jogos de apuramento para o mundial de 2026, a decorrer nos EUA, Canadá e México, apesar de restarem ainda duas jornadas para o fim das qualificativas, mas sem qualquer hipótese de qualificação.