Pela primeira vez na história, uma selecção africana sagrou-se vencedora do Mundial Feminino Sub-17. A honra coube às "Flamingos" da Nigéria, que derrotaram o Japão por 2-1 na grande final disputada em Marrocos. Esta façanha torna o país no primeiro do continente berço a conseguir este feito noutra categoria além da masculina, na qual soma cinco triunfos no palmarés, conquistados em 1985, 1993, 2007, 2013 e 2015.

Os tempos de glória para o desporto feminino na terra do antigo Império do Benim continuam. Primeiro, as D"Tigress erguerem o AfroBasket diante do Mali, por 78-64, estabelecendo um recorde inédito de cinco troféus consecutivos (201 a 2025) e sete no total; Depois, as Super Falcões consolidaram a sua hegemonia com o 10.º título, operando uma reviravolta memorável frente à anfitriã Marrocos, (3--2), após estarem a perder por dois golos. Agora, há novamente festa nigeriana em terreno magrebino. À distância de milhares de quilómetros, um país vibrou nas redes sociais exibindo os tons de verde e branco em uníssono.

A nação de Fela Kuti partilhou o orgulho pela conquista das filhas mais novas que, a dada altura, prometeram trazer a Taça para casa e cumpriram a palavra, vergando uma geração japonesa que vem na sequência da de 2014, campeã mundial na Costa Rica ao bater a Espanha por 2-0 na final. No caminho até ao ouro, as Flamingos averbaram apenas uma derrota na competição, logo a abrir, frente à Polónia (1-2).

Seguiram-se triunfos por 2-0 sobre Porto Rico e por 3-1 diante da Coreia do Norte, colocando fim a uma série de 18 jogos sem perder a formação asiática e encerrando a fase de grupos no segundo lugar do grupo B.

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