A uma jornada do fim do Girabola 2024/25, o Petro de Luanda sagrou-se campeão ao vencer no Dundo o Sagrada Esperança da Lunda-Norte por 1- 0, com golo de Julinho aos 94 minutos do jogo.

Com esta vitória os tricolores somam 65 pontos na liderança do Girabola e torna-se o campeão a uma jornada do fim do principal campeonato de futebol angolano. Apesar da festa no Dundo, os tricolores virão receber o troféu de campeão e abrir o champanhe na próxima semana, em Luanda, quando defrontarem o Carmona FC do Uíge, na última jornada do Girabola, diante dos seus adeptos.

Este é o quarto título consecutivo do Petro de Luanda, tornando-se igualmente no tetracampeão.

O Wiliete de Benguela, principal perseguidor dos tricolores na liderança do Girabola esta época, empatou no França Ndalu diante do 1º de Agosto a zero bola e atirou a toalha ao tapete.

Assim sendo, o "fumo branco" que se esperou na jornada 28 e não aconteceu, devido à derrota frente ao 1º de Agosto, finalmente veio a acontecer na jornada 29 e ditar o Petro de Luanda mais uma vez campeão.