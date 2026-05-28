O Kabuscorp do Palanca é a terceira equipa angolana, depois do Petro de Luanda e do Wiliete de Benguela, a representar o País nas competições da Confederação Africana de Futebol (CAF), Liga dos Campeões e Taça da Confederação "troféu Nelson Mandela", respectivamente, sem precisar de ter de vencer o jogo da final da Taça de Angola no próximo Domingo, no Huambo, soube o Novo Jornal.

A equipa de Bento Kangamba chega de forma consecutiva à final da Taça de Angola e vai defrontar o vice-campeão do Girabola 2025/26, o Wiliete de Benguela, que garantiu presença inédita na final da segunda maior competição futebolística do País.

O Kabuscorp venceu esta quarta-feira o Desportivo da Huíla, por 2-1, no jogo referente às meias-finais, disputado no Estádio 22 de Junho.

Já o Wiliete venceu o Petro de Luanda por 4-3, na marcação de grandes penalidades, após empate a uma bola nos 90 minutos de jogo, disputado no Estádio Nacional de Ombaka, em Benguela.

A final da Taça de Angola será disputada no próximo domingo, 31, no Estádio dos Kurikutelas, na província do Huambo.

O Petro de Luanda, campeão do presente Girabola, e o Wiliete de Benguela, vice-campeão, estão ambos apurados para a Liga dos Campeões.

A outra vaga das afrotaças é a da Taça da Confederação, troféu Nelson Mandela, que qualifica o campeão da Taça de Angola.

Para esta competição, troféu Nelson Mandela, o Kabuscorp tem, pela segunda vez consecutiva, presença garantida, depois de já lá ter estado na época passada.

O Kabuscorp não irá precisar de ganhar esta final porque o seu adversário, o Wiliete de Benguela, mesmo que vença, já tem qualificação garantida na Liga dos Campeões, e para esse feito, dizem os regulamentos, segue o finalista vencido, embora a equipa de Bento Kangamba queira erguer o troféu pela segunda vez.