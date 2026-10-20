A poucos dias do jogo da segunda mão diante do Scottland FC, do Zimbabwe, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, a direcção do Petro demitiu, esta terça-feira, 20, o treinador português João Pedro Sousa, por má prestação da equipa na Liga dos Campeões, onde corre o risco de ser eliminada, após a derrota no terreno do adversário.

Apesar da demissão de João Pedro Sousa, a direcção do Petro de Luanda ainda não anunciou o seu substituto no comando técnico da equipa.

O anúncio da saída do treinador foi feito pelo clube esta tarde, através de uma publicação nas suas redes sociais.

Cabe agora ao clube do Eixo Viário definir os próximos passos para a liderança da equipa principal, tendo em vista o jogo da próxima sexta-feira, 23, no qual os tricolores procuram dar uma resposta favorável aos seus adeptos, que esperam ver o campeão nacional do Girabola na fase de grupos da Liga dos Campeões de África.

Na primeira mão da eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, o Petro de Luanda perdeu por 2-0, este domingo, na cidade de Harare, no Zimbabwe.