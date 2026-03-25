A "novela FAF/1º de Agosto" ganhou esta quarta-feira, 25, novos contornos, após o Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) tornar público que a providência cautelar do 1° de Agosto fica sem efeito devido ao pagamento tardio dos emolumentos do tribunal, que apenas foi feito na terça-feira, dia 24, o que impediu a apreciação do processo, soube o Novo Jornal.

Entretanto, horas depois do TCL tornar público que não validou a providência cautelar solicitada, o Clube Desportivo 1° de Agosto veio a público exibir o documento que confirma o pagamento dos emolumentos em tempo útil, isto é, no dia 20, no entanto, somente no dia 24 fez chegar o comprovativo ao tribunal.

"Cumpre ainda informar que as guias de preparo inicial foram devidamente liquidadas no dia 24 de Março de 2026. Entretanto, considerando que o objecto da providência cautelar estava directamente relacionado com o jogo entre o 1.º de Agosto e o Petro de Luanda, agendado para o dia 22 de Março de 2026 (domingo), e tendo já decorrido a referida data, verificou-se a perda de utilidade imediata da medida cautelar requerida, no que respeita ao efeito pretendido quanto à realização do referido encontro desportivo", diz a nota do tribunal.

No documento tornado público pelos "militares do Rio Seco", a direcção rubro negro afirma ter pagado na totalidade 99 mil kwanzas, na sexta-feira, sendo 49 para a preparação inicial e os outros 49 mil para preparação da decisão.

No centro da polémica esteve o braço de ferro entre o clube militar e a Federação Angola de Futebol (FAF), motivado pela escolha do estádio.

Enquanto o D"Agosto insistia em jogar no Estádio França Ndalu, a FAF determinava o Estádio 11 de Novembro por razões de segurança e maior capacidade.

Mesmo após avançar com uma providência cautelar junto do Tribunal da Comarca de Luanda, o 1.º de Agosto decidiu não acatar a decisão da FAF.

O clássico 1º de Agosto - Petro de Luanda estava marcado para domingo, dia 22, no estádio 11 de Novembro, mas o clube central das Forças Armadas Angolanas não compareceu naquele estádio para a disputa do clássico válido para a 19.ª jornada do Girabola 2025/26.

Os militares estiveram concentrados no seu estádio a aguardar pelo adversário para o desafio.

No 11 de Novembro esteve o Petro de Luanda e a equipa de árbitros, que considerou falta de comparência ao 1º de Agosto, nos termos dos regulamentos da competição.

No entanto, a comité de disciplina da FAF ainda não se pronunciou sobre a falta de comparência do 1º de Agosto, se valida ou não a falta de comparência ou remarca o jogo.