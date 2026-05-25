Terminou no fim-de-semana a edição 2025/26 da Liga Unitel Girabola, com a última vaga de despromoção a ser ocupada pelo Luanda City, que se juntou aos já despromovidos Guelson FC e Redonda do Bengo, na 2ª divisão do campeonato angolano.

O Luanda City jogou até à última jornada para decidir se permanecia ou não no Girabola, e foi derrotado no Zaire pelo São Salvador, por 1 - 0.

O São Salvador era a outra equipa que também dependia daa vitória nesta partida para garantir a permanência na prova, e conseguiu.

A última jornada da Liga Unitel Girabola 2025/26 aconteceu no domingo, 24, e viu o avançado do 1º de Agosto, o congolês Dagó Tchibanda a distanciar-se de Tiago Reis na "artilharia" do Girabola, com 18 golos marcados, contra os 16 do brasileiro ao serviço do Petro de Luanda.

Bodrick Ungenda Muselenge "Bobó", o capitão do 1º de Agosto durante anos, despediu-se dos relvados este domingo, no Estado França Ndalu, diante do Redonda do Bengo.

O Petro de Luanda é campeão, o Wiliete de Benguela conquistou o segundo lugar, os militares do 1º de Agosto ocuparam o terceiro lugar da prova maior do futebol angolano.

Baixaram para a 2º divisão, na presente época, as formações do Guelson FC, Redonda do Bengo e Luanda City.