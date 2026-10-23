O treinador Alexandre Santos, que assumiu esta quinta-feira o comando técnico da equipa, cumpriu o objectivo de atingir esta fase da competição.
Para eliminar o adversário, o Petro de Luanda precisava de marcar três golos sem sofrer nenhum, e foi precisamente isso que aconteceu no jogo da segunda mão, em Luanda.
Os jogos da segunda mão da fase de eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações decorrem ao longo deste fim-de-semana.
Ainda esta sexta-feira, na mesma competição, o Wiliete de Benguela defronta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em Joanesburgo.