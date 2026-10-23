A equipa do Petro de Luanda reverteu a desvantagem de 2-0 que trazia do Zimbabwe e venceu, esta sexta-feira, 23, o Scottland FC, por 3-0, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, apurando-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões de África.

O treinador Alexandre Santos, que assumiu esta quinta-feira o comando técnico da equipa, cumpriu o objectivo de atingir esta fase da competição.

Para eliminar o adversário, o Petro de Luanda precisava de marcar três golos sem sofrer nenhum, e foi precisamente isso que aconteceu no jogo da segunda mão, em Luanda.

Os jogos da segunda mão da fase de eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações decorrem ao longo deste fim-de-semana.

Ainda esta sexta-feira, na mesma competição, o Wiliete de Benguela defronta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em Joanesburgo.