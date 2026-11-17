A selecção angolana de futebol, Palancas Negras, defronta esta tarde o Sudão do Sul, em jogo do Grupo B de qualificação ao CAN-2027.

Em caso de vitória dos angolanos e derrota dos egípcios, os Palancas assumem isoladamente a liderança do grupo.

Os Palancas Negras entram em campo determinados a somar os três pontos e a dar mais um passo rumo à qualificação, num duelo que promete intensidade do primeiro ao último minuto.

Depois de perder por 2-0, em Luanda, na última partida contra Angola, o Sudão do Sul recebe Angola em casa esta tarde.

Antes do confronto, o Sudão do Sul vinha de uma sequência negativa de quatro jogos sem vitória na corrida ao CAN.

Na classificação do Grupo B, Angola ocupa a segunda posição, com sete pontos, os mesmos do líder Egipto, que defronta o Malawi. O Malawi é terceiro, com três, enquanto o Sudão do Sul ocupa o último lugar, sem qualquer ponto.

Em caso de vitória sobre o Sudão do Sul, e derrota ou empate dos egípcios, os angolanos assumem, com 10 pontos, a liderança do Grupo B e ficam com um pé no CAN do próximo ano.