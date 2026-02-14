Decisão está ligada a factores associados às normas da Agência Mundial Antidopagem no uso de determinados produtos químicos por atletas da modalidade. João Mulima, médico e especialista em antidopagem, louvou atitude e coragem do MINJUD e apela a uma maior fiscalização na venda de suplementos. Aquiles Epólua, presidente da Comissão de Gestão da Federação Angolana de Fisiculturismo e Fitness (FAFITNESS), minimiza a situação e promete reunir com órgão ministerial.

Não foi desta vez que os praticantes de fisiculturismo conseguiram legalizar a Federação Angolana de Fisiculturismo e Fitness (FAFITNESS) junto do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD).

A não aprovação pelo órgão ministerial deve-se à incompatibilidade da modalidade com a legislação vigente, sobretudo pelo uso de suplementos que promovem o desenvolvimento muscular considerados dopantes.

O tema foi debatido por especialistas durante a apresentação do projecto do Decreto Presidencial que aprova o regulamento da Taxa Única Aplicável ao Licenciamento e Funcionamento de Ginásios, bem como estabelecimentos similares, no 14.º Conselho Consultivo do MINJUD, realizado recentemente no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

"O MINJUD não reconhece o fisiculturismo porque Angola é amante do desporto limpo", sublinhou o ministro Rui Falcão, reiterando a postura do Executivo no combate ao doping.

