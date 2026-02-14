Não foi desta vez que os praticantes de fisiculturismo conseguiram legalizar a Federação Angolana de Fisiculturismo e Fitness (FAFITNESS) junto do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD).
A não aprovação pelo órgão ministerial deve-se à incompatibilidade da modalidade com a legislação vigente, sobretudo pelo uso de suplementos que promovem o desenvolvimento muscular considerados dopantes.
O tema foi debatido por especialistas durante a apresentação do projecto do Decreto Presidencial que aprova o regulamento da Taxa Única Aplicável ao Licenciamento e Funcionamento de Ginásios, bem como estabelecimentos similares, no 14.º Conselho Consultivo do MINJUD, realizado recentemente no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.
"O MINJUD não reconhece o fisiculturismo porque Angola é amante do desporto limpo", sublinhou o ministro Rui Falcão, reiterando a postura do Executivo no combate ao doping.
