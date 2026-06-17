A República Democrática do Congo (RDC) e Portugal empataram a uma bola, em Houston, em partida referente ao grupo K no Mundial 2026.

No regresso dos Leopardos ao Campeonato do Mundo, 52 anos depois da primeira participação, a selecção das Quinas deu as boas-vindas aos congoleses com água fria aos seis minutos. João Neves inaugurou o marcador de cabeça.

A República Democrática do Congo, porém, não se rendeu e foi em busca do empate.

Ainda antes do intervalo, a resposta chegou também pelo jogo aéreo: Yoane Wissa restabeleceu a igualdade com um cabeceamento.

Até ao apito final, ambas as selecções tiveram oportunidades para chegar à vitória, mas faltou eficácia na hora da finalização.

Com o empate, Portugal e RDC repartem os pontos na estreia, enquanto Colômbia e Uzbequistão medem forças na madrugada de quarta para quinta-feira, às 3h00 (hora de Angola), no outro encontro do grupo.