Diz a sabedoria popular que um nome pode carregar uma história, uma identidade e até uma forma de estar. No Mundial 2026, algumas selecções levam para o relvado alcunhas tão marcantes quanto o futebol que praticam. Dos "Três Leões" às "Estrelas Negras", dos "Ardentes" aos "Los Cafeteros", conheça algumas das designações mais emblemáticas da competição.

A Inglaterra prepara-se para se estrear nesta edição do Mundial pelas 20:00 (hora de Angola), em partida a contar para o grupo L, em Dallas.

Os Três Leões contam com uma única conquista no palmarés, alcançada em 1966, mas ambicionam voltar a erguer o troféu e, para isso, sabem que terão de ultrapassar a Croácia, o primeiro obstáculo no caminho. Com jogadores como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice e Eberechi Eze, os ingleses acreditam que possuem argumentos para iniciar a competição com o pé direito.

A selecção dos Balcãs é conhecida como Vatreni, ou "Os Ardentes", um nome associado à intensidade, à paixão e ao espírito competitivo que têm marcado gerações de futebolistas croatas. Jogadores como Davor Šuker, Robert Prosinečki e, numa geração mais contemporânea, Luka Modrić, Ivan Rakitić e Ivan Perišić ajudaram a consolidar uma identidade que transformou a Croácia numa das selecções mais respeitadas do futebol internacional.

Assim, o primeiro duelo coloca frente a frente os "Três Leões" e os "Ardentes", duas selecções que procuram iniciar a sua caminhada no Mundial 2026 com uma vitória.

À meia-noite, no mesmo grupo, Gana e Panamá sobem ao relvado em Toronto. As "Estrelas Negras" têm em Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Abdul Fatawu e Jordan Ayew jogadores capazes de influenciar a partida.

Já os "Los Canaleros", cujo nome é uma alusão ao Canal do Panamá, contam com Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo e Ismael Díaz entre os principais destaques da selecção centro-americana.

Por último, Usbequistão e Colômbia enfrentam-se em encontro referente ao grupo K.

Os "Los Cafeteros" são a formação favorita ao triunfo, com um elenco que possui jogadores talentosos como Luis Díaz, Richard Ríos e James Rodríguez.

Quanto aos "Lobos Brancos", chegam ao Mundial pela primeira vez, como resultado de uma aposta continuada na formação que começa a produzir efeitos no futebol asiático.

A selecção do Uzbequistão é capitaneada por Eldor Shomurodov, mas a nova geração apresenta nomes a ter em atenção como Abdukodir Khusanov e Abbosbek Fayzullaev, jogadores que representam a ambição de uma equipa determinada a deixar a sua marca no torneio. Resta saber até onde cada um destes nomes chegará no palco mundial.