O Mundial 2026 chega num tempo em que o futebol parece antecipado antes de ser jogado. Explicado em excesso, modelado ao detalhe, reduzido a previsões. Ainda assim, há jogos que resistem a essa leitura. Qatar-Suíça, Haiti-Escócia e Austrália-Turquia são alguns deles, em que mais do que o cenário, importa perceber o que cada selecção transporta consigo antes do apito inicial.

Mas há selecções que continuam a escapar a essa tradução total. Não por recusarem o jogo moderno, mas porque chegam ao torneio com algo que não cabe em métricas. História, contexto e formas próprias de sobreviver à exigência competitiva.

Qatar, Suíça, Haiti, Escócia, Austrália e Turquia entram com percursos diferentes. Nenhuma chega desprovida de passado. E num Mundial curto, isso continua a ser uma vantagem que não aparece nas estatísticas.

Haiti

O Haiti não joga só com a actualidade.

Entra em campo com uma origem que perdura cravada no ADN.

A independência de 1804 não é memória, é estrutural. Toussaint L"Ouverture e Jean-Jacques Dessalines não pertencem apenas ao passado. Estão na forma como o país insiste em existir, incluindo na lide do futebol internacional.

Duckens Nazon e Frantzdy Pierrot prolongam essa condição. Uma selecção que não compete apenas para ganhar jogos, mas para afirmar presença num espaço onde a ausência sempre foi o cenário mais recorrente.

Escócia

A Escócia joga como sempre jogou.

Intensidade, organização e disciplina colectiva. Bater directo e lutar até ao fim definem um modelo que não depende de ornamento.

O jogo é físico e sustentado numa forte ligação ao colectivo e à sua tradição competitiva. Andy Robertson, Scott McTominay e John McGinn configuram esse padrão.

Austrália

A Austrália construiu-se longe do comum.

Durante anos, teve de transformar estrutura em identidade antes de poder transformar identidade em ambição. O método veio antes do talento, e isso ainda hoje define a leitura competitiva que possui. Tim Cahill, Harry Kewell e Mark Viduka continuam a ser o ponto de partida dessa ambição.

Turquia

A Turquia vive no equilíbrio instável entre o que promete e o que entrega.

É uma selecção capaz de crescer em jogos de maior exigência e de perder consistência em momentos de controlo. Essa oscilação não é acidente. Jogadores de grande nível individual, a actuar na elite europeia, elevam o potencial da equipa, mas a estabilidade continua a ser a grande tónica.

Suíça

A Suíça representa o extremo oposto.

Controlo, organização e precisão. Um futebol onde quase tudo é reduzido ao essencial e onde o erro é minimizado ao máximo.

Granit Xhaka e Manuel Akanji simbolizam uma maturidade competitiva que já não depende apenas de disciplina, mas de decisão no momento certo.

Qatar

O Qatar entra num ciclo de continuidade.

Depois do Mundial de 2022, deixou de ser apenas palco para passar a ser projecto. A exigência não é mais presença, é consistência. Akram Afif, Almoez Ali e Hassan Al-Haydos são uma tentativa de consolidar uma identidade competitiva que procura validação fora do contexto natural.

Estes jogos do Mundial não se explicam apenas por sistemas, forma ou favoritismos.

Explicam-se pelo que cada selecção transporta antes de entrar em campo. Aquilo que já é, mesmo sem bola. Justamente o que nenhum modelo ou analista conseguem prever.

E é nesse espaço invisível que muitas vezes começa a diferença entre sobreviver, passar à próxima fase ou ser eliminado do torneio.

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Calendário do dia:

13 de Junho

Grupo B - Qatar vs Suíça às 20:00 em San Francisco;

Grupo C - Brasil vs Marrocos às 23:00 em Nova Jérsia;

Grupo C - Haiti x Escócia às 02:00, na madrugada de domingo, em Boston;

Grupo D - Austrália x Turquia às 05h00, madrugada de domingo, em Vancouver;