Portugal garantiu a presença nos oitavos-de-final do Mundial 2026 diante da Croácia, por 2-1, em Toronto, graças a um penálti de Cristiano Ronaldo aos 68 minutos e um cabeceamento decisivo de Gonçalo Ramos aos 90+3 minutos. O apito final só chegou depois de Joško Gvardiol ver um golo anulado aos 90+13, num desfecho de enorme tensão.

Num jogo muito equilibrado, protagonizado por vários episódios de VAR, com golos anulados para ambas as equipas, o empate justificou-se durante grande parte do encontro, que contou com muito drama.

A formação da Dalmácia rematou mais à baliza, mas o jogo manteve-se dividido em termos de oportunidades.

Foi preciso esperar até aos 52 minutos para o primeiro golo do embate. Ivan Perišić surgiu sozinho e recebeu um cruzamento de Josip Stanišić para finalizar com frieza, de pé esquerdo.

Aos 55 minutos, a Croácia pensava ter-se adiantado no resultado, mas viu o lance anulado pelo VAR a Igor Matanović por fora de jogo.

Aos 60 minutos, Cristiano Ronaldo fez um grande golo, mas foi igualmente anulado pelo VAR.

Passados alguns minutos, Renato Veiga foi agarrado dentro da área croata e o árbitro sinalizou para a marca dos 11 metros.

Chamado a cobrar, Cristiano Ronaldo não desperdiçou o empate.

Nos instantes finais, Joško Gvardiol chegou a fazer o 2-2, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo de Mario Pašalić, fixando o resultado em 2-1.

Foi Gonçalo Ramos quem acabou por decidir o encontro já no tempo de compensação.

Nos oitavos, Portugal vai reencontrar a Espanha no Campeonato do Mundo de 2026.

Espanha bate Áustria e marca duelo ibérico com Portugal

No outro duelo, a Espanha venceu a Áustria por 3-0, com golos de Mike Oyarzabal e Pedro Porro.

"La Roja" voltam a demonstrar tranquilidade e a controlar os momentos de construção e ataque.

Suíça de Johan Manzambi prossegue rumo aos oitavos

Os suíços fizeram a festa depois de um triunfo por 2-1 diante da Argélia.

Os golos de Bree Embolo e Dan Ndoye foram suficientes para carimbar o passaporte para a próxima fase.