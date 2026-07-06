O clássico ibérico foi decidido ao cair do pano, por 1-0, com o vinho espanhol guardado no frigorífico a ser derramado por Mikel Merino à mesa lusa. O médio saiu do banco e, aos 90+1, deixou um travo amargo na "selecção das quinas", confirmando o apuramento da "La Roja" para os quartos-de-final.

Navarra, cuja capital é Pamplona, é conhecida por vinhos inconfundíveis, aromáticos e suaves ao paladar. Porém, das botas de Mikel Merino saiu uma colheita amarga para Portugal. Aos 90+1, o médio do Arsenal apareceu na sequência de uma jogada rápida com Ferran Torres e, com a delicadeza de quem serve uma boa casta, bateu Diogo Costa para assinar o único golo da partida.

Durante o encontro, os lusos ainda viram uma bola esbarrar no poste, após um desvio de Pedro Porro a remate de Nuno Mendes, mas foram incapazes de criar grande perigo perante a baliza de Unai Simón, que continua sem sofrer golos no torneio.

A "La Roja" também desperdiçou uma ocasião clamorosa no início do clássico, por intermédio de Mikel Oyarzabal.

À margem do resultado, este pode ter sido o último gole de Cristiano Ronaldo no Mundial. A eliminação diante da Espanha encerra uma era e abre o debate sobre o futuro do capitão português ao serviço da "selecção das quinas".

Já a lesão de Nuno Mendes será outro dos temas a acompanhar, uma vez que o lateral teve de ser substituído por Nélson Semedo devido a queixas musculares aos 53 minutos, enquanto a saída de Roberto Martínez está garantida, conforme adiantou após o jogo.