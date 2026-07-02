A Bélgica teve de suar e trabalhar para operar a reviravolta frente ao Senegal, que esteve na dianteira por duas bolas a zero, mas claudicou nos minutos finais, perdendo por 3-2. O encontro arrastou-se até ao prolongamento e viu Youri Tielemans e Romelu Lukaku assumirem o protagonismo. No outro duelo, os co-anfitriões Estados Unidos da América (EUA) ficaram reduzidos a dez jogadores desde os 64 minutos e triunfaram sobre a Bósnia e Herzegovina por 2-0.

Bélgica vs Senegal

Este é daqueles embates que os "Leões de Teranga" não vão querer recordar tão cedo. Não apenas porque a equipa não soube preservar a vantagem de duas bolas a zero, como também por ter revelado falta de disciplina e maturidade em momentos críticos, nos quais era preciso saber sofrer.

Foi, aliás, um espelho do que já se verificara noutras selecções ao longo da competição, como a República Democrática do Congo frente à Inglaterra, a Costa do Marfim diante da Noruega e da Alemanha, ou ainda frente à França, todos nesta edição.

Para a formação africana, as coisas até começaram da melhor maneira.

Os golos apontados por Habib Diarra e Ismaïla Sarr, aos 24 e aos 51 minutos, davam uma almofada sob a qual os "Leões de Teranga" podiam repousar. Desde o apito inicial, o domínio esteve, de forma geral, do lado dos homens da África Ocidental.

No entanto, o rumo dos acontecimentos alterou-se com a entrada de Romelu Lukaku no reatamento da segunda parte e com a influência crescente de Youri Tielemans no encontro, que viria a marcar dois golos decisivos para a reviravolta belga.

EUA vs Bósnia e Herzegovina

Os co-anfitriões marcaram três golos, um dos quais anulado a Folarin Balogun - autor do primeiro tento dos "Yanks". O segundo golo foi o melhor golo da noite. Uma cobrança de fora da área sob responsabilidade de Malik Tillman já na segunda parte.

Os "Dragões" não souberam estancar a hemorragia. Os pupilos de Mauricio Pocchetino jogam agora com a Bélgica, no dia 7 de Julho próximo.