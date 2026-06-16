No Grupo H, registaram-se dois empates: o histórico nulo entre Cabo Verde e Espanha (0-0) e a igualdade entre o Uruguai e a Arábia Saudita (1-1).

Já no Grupo G, Bélgica e Egipto empataram 1-1, enquanto o Irão e a Nova Zelândia não foram além da igualdade (2-2).

O sítio especializado em estatísticas de futebol refere igualmente que, no Mundial da Suécia de 1958, quatro encontros da competição terminaram empatados no mesmo dia.

A mesma fonte acrescenta que este tipo de registo se tornou menos frequente nos formatos mais recentes da prova, devido à distribuição dos jogos na fase de grupos.

No formato de 32 equipas, por exemplo, registaram-se vários dias com apenas três partidas na fase de grupos, reduzindo a probabilidade de ocorrerem quatro empates num único dia.

Tópicos relacionados Mundial 2026

Futebol