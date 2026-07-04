Egipto vs Austrália
À passagem do quinto minuto, Cristian Volpato surgiu sem oposição à entrada da área do conjunto norte-africano e rematou à trave da baliza defendida por Mostafa Shobeir.
A resposta egípcia surgiu pouco depois, pelo factor X identificado pelo NJ antes da partida. Emam Ashour apareceu na zona de finalização para corresponder de cabeça, da melhor forma, a um cruzamento de Karim Hafez, colocando os "Faraós" em vantagem.
A formação orientada por Hossam Hassan recolheu aos balneários em vantagem e, no reatamento, esteve perto de ampliar a diferença, mas Omar Marmoush, isolado, atirou ao lado.
Aos 54 minutos, os "Socceroos" chegaram ao empate na sequência de uma bola parada, beneficiando de um autogolo de Mohamed Hany.
O encontro manteve-se empatado até ao final do prolongamento e acabou por ser decidido no desempate por pontapés de penálti com a formação da Oceânia a desperdiçar duas cobranças, permitindo ao Egipto garantir, pela primeira vez na sua história, a qualificação para os oitavos-de-final de um Campeonato do Mundo.
Colômbia vence pela margem mínima ao Gana e marca encontro com a Suíça nos oitavos-de-final
O Gana até começou melhor com um tiro fora da área de Thomas Partey a assustar a baliza de Camilo Vargas.
O único golo do jogo foi marcado por Jhon Arias. O jogador do Palmeiras apareceu solto ao segundo poste para desviar com sucesso um cruzamento do atacante do Sporting Clube de Portugal, Luis Suárez, que tinha rendido o lesionado Jhon Córdoba nos minutos iniciais, colocando os "Los Cafeteros" em vantagem.
A formação orientada por Néstor Lorenzo continuou a controlar as operações e esteve perto de ampliar a diferença antes do intervalo, primeiro por intermédio de Luis Díaz e, depois, através de Johan Mojica, de cabeça, que obrigou Lawrence Ati-Zigi a uma intervenção de grande nível.
No reatamento, Luis Díaz introduziu mesmo a bola na baliza ganesa, mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo. Apesar das alterações promovidas por Carlos Queiroz, as "Estrelas Negras" revelaram dificuldades para criar perigo e não conseguiram efectuar qualquer remate enquadrado com a baliza sul-americana.
A Colômbia geriu a vantagem até ao apito final e confirmou o apuramento para os oitavos-de-final, onde irá defrontar a Suíça.