O Egipto fez história e, pela primeira vez, alcançou os oitavos-de-final depois de vencer a Austrália por 4-2 nos penáltis, após um empate a uma bola no tempo regulamentar, enquanto a Colômbia eliminou o Gana por 1-0. Marrocos, que vai defrontar o Canadá este domingo, e os "Faraós", que medirão forças com a Argentina na próxima terça-feira, dia 7, são as últimas representantes africanas em competição.

Egipto vs Austrália

À passagem do quinto minuto, Cristian Volpato surgiu sem oposição à entrada da área do conjunto norte-africano e rematou à trave da baliza defendida por Mostafa Shobeir.

A resposta egípcia surgiu pouco depois, pelo factor X identificado pelo NJ antes da partida. Emam Ashour apareceu na zona de finalização para corresponder de cabeça, da melhor forma, a um cruzamento de Karim Hafez, colocando os "Faraós" em vantagem.

A formação orientada por Hossam Hassan recolheu aos balneários em vantagem e, no reatamento, esteve perto de ampliar a diferença, mas Omar Marmoush, isolado, atirou ao lado.

Aos 54 minutos, os "Socceroos" chegaram ao empate na sequência de uma bola parada, beneficiando de um autogolo de Mohamed Hany.

O encontro manteve-se empatado até ao final do prolongamento e acabou por ser decidido no desempate por pontapés de penálti com a formação da Oceânia a desperdiçar duas cobranças, permitindo ao Egipto garantir, pela primeira vez na sua história, a qualificação para os oitavos-de-final de um Campeonato do Mundo.

Colômbia vence pela margem mínima ao Gana e marca encontro com a Suíça nos oitavos-de-final

O Gana até começou melhor com um tiro fora da área de Thomas Partey a assustar a baliza de Camilo Vargas.

O único golo do jogo foi marcado por Jhon Arias. O jogador do Palmeiras apareceu solto ao segundo poste para desviar com sucesso um cruzamento do atacante do Sporting Clube de Portugal, Luis Suárez, que tinha rendido o lesionado Jhon Córdoba nos minutos iniciais, colocando os "Los Cafeteros" em vantagem.

A formação orientada por Néstor Lorenzo continuou a controlar as operações e esteve perto de ampliar a diferença antes do intervalo, primeiro por intermédio de Luis Díaz e, depois, através de Johan Mojica, de cabeça, que obrigou Lawrence Ati-Zigi a uma intervenção de grande nível.

No reatamento, Luis Díaz introduziu mesmo a bola na baliza ganesa, mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo. Apesar das alterações promovidas por Carlos Queiroz, as "Estrelas Negras" revelaram dificuldades para criar perigo e não conseguiram efectuar qualquer remate enquadrado com a baliza sul-americana.

A Colômbia geriu a vantagem até ao apito final e confirmou o apuramento para os oitavos-de-final, onde irá defrontar a Suíça.