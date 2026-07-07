Esta terça-feira, em Vancouver, no Canadá, os ponteiros do relógio suíço estarão privados de Johan Manzambi, o homem que redefiniu a dinâmica dos helvéticos desde que entrou na equipa. Pela frente estará a Colômbia, maior produtora mundial de esmeraldas, determinada a fazer brilhar o seu futebol dinâmico e vertical na corrida aos quartos-de-final do Mundial 2026.

Percurso das equipas

Ambas as selecções, partem para este duelo sem qualquer derrota no Mundial 2026.

A formação helvética terminou a fase de grupos no primeiro lugar do Grupo B, depois de empatar diante do Qatar (1-1), golear a Bósnia (4-1) e superar o Canadá (2-1). A etapa foi encerrada com sete pontos, sete golos marcados e três sofridos. Nos dezasseis avos-de-final, a Suíça afastou a Argélia por 2-0.

Do outro lado, a Colômbia também terminou no topo da classificação, no Grupo K, com vitórias diante do Uzbequistão (3-1) e da República Democrática do Congo (1-0), além de um empate frente a Portugal. Os "Cafeteros" somaram igualmente sete pontos, com quatro golos marcados e apenas um sofrido. Na ronda anterior, eliminaram o Gana por 1-0.

Chaves para a vitória

Mais do que depender de uma individualidade, uma campanha de sucesso num Mundial exige um colectivo equilibrado. Porém, sem Johan Manzambi, os europeus precisam de provar que são mais do que a equipa que deixou dúvidas diante do Qatar.

A organização defensiva e a capacidade de pressão sobre James Rodríguez serão importantes, mas poderão não ser suficientes para travar uma Colômbia que tem mostrado qualidade no último terço.

Para superar os sul-americanos, os comandos de Murat Yakin precisam de uma grande exibição do trio ofensivo formado por Dan Ndoye, Breel Embolo e Fabian Rieder, sobretudo diante de Camilo Vargas, guarda-redes que se tem exibido a muito bom nível para os "Los Cafeteros".

A Colômbia, por sua vez, terá de continuar a explorar o momento de forma de Jhon Arias, decisivo na progressão da bola entre sectores e na criação de desequilíbrios ofensivos. A consistência defensiva e a confiança transmitida por Vargas também serão factores determinantes.

Factor-X

Granit Xhaka surge como uma figura instrumental na Suíça. A experiência, a leitura de jogo e a capacidade de variar o ritmo podem ser fundamentais para encontrar espaços diante da organização colombiana.

Para os pupilos de Néstor Lorenzo, Luis Suárez e Richard Ríos, jogadores que actuam em Portugal, têm acrescentado intensidade e qualidade ao conjunto sul-americano. O avançado do Sporting, inclusive, parte como candidato a titular, podendo ser uma das armas para explorar os espaços deixados pela defesa helvética.