Os co-anfitriões entraram melhor do que os visitantes, com um cabeceamento de mergulho de Raúl Jiménez a ser negado por Jordan Pickford aos 14 minutos.
Aos 35 minutos, Jude Bellingham, de cabeça após cruzamento de Bukayo Saka, mostrou ao avançado do Wolves como se faz e anotou o 1-0. Bukayo Saka foi à linha e, com precisão, desenhou um cruzamento perfeito.
Dois minutos depois, numa combinação com Harry Kane, o jogador do Real Madrid apareceu na área e fez o 2-0.
Aos 41 minutos, uma das revelações deste torneio, Julián Quiñones, disparou um foguete de pé direito, sem hipóteses para Pickford, na sequência de um lance de bola parada, após uma bola solta a pingar dentro da grande área inglesa.
Antes da ida para o balneário, Raúl Jiménez teve ainda o empate na cabeça, mas o guarda-redes do Everton voltou a fazer uma intervenção de grande nível, desviando para canto.
Na segunda parte, as coisas apertaram para os "Três Leões", com a expulsão de Jarell Quansah aos 54 minutos, após intervenção do VAR.
Aos 57 minutos, Anthony Gordon ganhou a frente e foi derrubado por Raúl Rangel. Harry Kane, chamado a cobrar, não vacilou e fez o 3-1. Foi o sexto golo do avançado do Bayern de Munique, que está apenas um golo atrás de Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland.
Aos 65 minutos, Kane tentou cortar um lance e viu a bola bater-lhe no braço, originando penálti para o México. Aos 69 minutos, Raúl Jiménez, da marca dos 11 metros, reduziu a contenda.