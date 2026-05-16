Inaugurado em Outubro do ano passado, por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional, custou ao Estado 70 milhões de USD, apresenta graves falhas no sistema de ventilação. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, garante que a situação será corrigida.
Durante o último encontro com jornalistas desportivos, decorrido na Galeria do Desportos, em Luanda, o titular do MINJUD assegurou que uma equipa técnica esteve em Caxito para avaliar a situação e a empresa construtora, graciosamente, ficou por ajudar, aumentando o equipamento de circulação de ar, acrescentando que, em nenhum momento, o Pavilhão José Sayovo se apresentou como problema.
A decisão de melhorar o sistema de ventilação do complexo desportivo foi motivada pela transferência do último Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeira de Rodas, realizado em Luanda de 24 de Março e 4 de Abril deste ano, causada pelas altas temperaturas que rondavam entre os 36 e 37 graus centígrados em Caxito, província do Bengo, sendo que o recomendável são 27 graus.
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