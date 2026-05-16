Complexo Paralímpico não acolheu o Campeonato Africano de basquetebol em cadeiras de rodas, decorrido de 24 de Março a 4 de Abril, devido às altas temperaturas que rondavam entre os 36 e 37 graus centígrados em Caxito, província do Bengo.

Inaugurado em Outubro do ano passado, por ocasião dos 50 anos da Independência Nacional, custou ao Estado 70 milhões de USD, apresenta graves falhas no sistema de ventilação. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, garante que a situação será corrigida.

Durante o último encontro com jornalistas desportivos, decorrido na Galeria do Desportos, em Luanda, o titular do MINJUD assegurou que uma equipa técnica esteve em Caxito para avaliar a situação e a empresa construtora, graciosamente, ficou por ajudar, aumentando o equipamento de circulação de ar, acrescentando que, em nenhum momento, o Pavilhão José Sayovo se apresentou como problema.

A decisão de melhorar o sistema de ventilação do complexo desportivo foi motivada pela transferência do último Campeonato Africano de Basquetebol em Cadeira de Rodas, realizado em Luanda de 24 de Março e 4 de Abril deste ano, causada pelas altas temperaturas que rondavam entre os 36 e 37 graus centígrados em Caxito, província do Bengo, sendo que o recomendável são 27 graus.

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