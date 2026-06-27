Estádio Nacional da Tundavala vive, hoje, uma realidade preocupante, na qual a degradação e a inaptidão impedem as competições internacionais. É um ambiente desolador, em que o capim não é cortado e as chuteiras não pisam o relvado; a poeira veste as bancadas, e o abandono é um espectador atento.

O outrora imponente Estádio Nacional da Tundavala, construído ao custo de cerca de 69 milhões de dólares para acolher o Campeonato Africano das Nações 2010, vive, hoje, uma realidade que contrasta com os dias de glória em que recebeu algumas das melhores selecções do continente africano. Dezasseis anos depois de ter sido uma das montras do futebol angolano, a infra-estrutura enfrenta sérios problemas de conservação que comprometem a realização de competições internacionais.

A degradação da relva, dos balneários e de outras áreas essenciais levou a que o estádio recebesse uma avaliação negativa durante a recente inspecção realizada por uma equipa da Confederação Africana de Futebol (CAF). A visita integrou o processo de análise da candidatura de Angola para acolher o Campeonato Africano das Nações de Sub-17, tendo os inspectores concluído que o recinto não reúne, neste momento, as condições exigidas para provas as internacionais.

A situação preocupa agentes desportivos da província, que alertam para o risco de o estádio continuar afastado dos grandes eventos futebolísticos até o Girabola.

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