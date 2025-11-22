Continua indefinida a abertura do Centro Regional de Reabilitação Física de Benguela, ainda que as obras estejam concluídas há mais de três meses, por falta de consenso para a compra do equipamento, calculado em cerca de um milhão de euros, apurou o Novo Jornal.
O financiador, um consórcio de quatro operadores petrolíferos do Bloco 18, prepara já a entrega da infra-estrutura, com o sentimento de que a sua proposta para a última etapa da empreitada foi recusada.
Azule Energy, SONANGOL, Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) e SINOPEC pretendiam ver o Governo de Benguela, dono da obra, entrar com uma percentagem para a compra dos apetrechos, mas essa solução esbarrou numa pretensa escassez de recursos financeiros.
