Indústrias sobreviventes no País contam-se pelos dedos das mãos. Da era colonial à Independência, fábricas escassas ainda despontam, mas, em termos de eficiência, como que sobreviveram ao tempo estão aquém de cobrir as necessidades actuais.

A capital angolana, Luanda, no passado colonial, era uma das principais referências do extenso parque industrial de Angola. Hoje por hoje, a urbe usufrue de unidades escassas fabricadas em funcionamento.

Uma equipa de reportagem do Novo Jornal percorreu a zona industrial da cidade, a começar pelas imediações da Avenida Deolinda Rodrigues, ex-Estrada de Catete, onde se pode divisar a Indústria de Lacticínios de Angola (ELA), hoje denominada Lactiangol. Esta indústria funciona, mas fornece matéria-prima totalmente importada.

No município do Hoji-ya-Henda, especialmente desponta a cerveja Cuca, que agora também produz as marcas Nocal em Luanda e Eka do Dondo, no Kwanza-Norte, após desactivação das suas fábricas. Coexiste a Refriango que, igualmente, produz cerveja Tigra, além dos refrigerantes Blue, Coca-Cola e água filtrada Pura.

