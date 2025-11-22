A FILDA, maior montra de negócios do País, foi inaugurada em 1969. Por querelas de gestão e por alegada exiguidade de espaço, passou em 2017 para a Marginal de Luanda, onde permaneceu por alguns anos.
Hoje, a maior feira de negócios passou de Luanda para a Zona Económica Especial (ZEE), na neófita província de Icolo e Bengo.
Se por um lado a transferência da FIL, como passou a se denominar hoje a Feira Internacional de Luanda, para a ZEE pode ter vantagens díspares, o mesmo não se pode dizer da desinteligência do Executivo em deixar à deriva as antigas instalações da antiga FILDA. O local é imundo, está incaracterístico, foi pilhado e vandalizado. Das instalações da FILDA só restam ruínas - tectos, paredes destruídas e pinchadas, um verdadeiro matagal com árvores frondosas, com fezes a céu aberto, de assalto de pacatos cidadãos, de violação sexual de mulheres e de uso de estupefacientes.
