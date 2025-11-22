Já foi a maior montra de negócios do País por décadas. Hoje, está reduzido a nada, um local abandonado, pilhado e vandalizado. Antigas instalações da Feira Internacional de Luanda (FILDA) é uma pequena floresta, um matagal perdido num dos locais mais nobres do município do Cazenga. Da FILDA só restam o nome e ruínas.

A FILDA, maior montra de negócios do País, foi inaugurada em 1969. Por querelas de gestão e por alegada exiguidade de espaço, passou em 2017 para a Marginal de Luanda, onde permaneceu por alguns anos.

Hoje, a maior feira de negócios passou de Luanda para a Zona Económica Especial (ZEE), na neófita província de Icolo e Bengo.

Se por um lado a transferência da FIL, como passou a se denominar hoje a Feira Internacional de Luanda, para a ZEE pode ter vantagens díspares, o mesmo não se pode dizer da desinteligência do Executivo em deixar à deriva as antigas instalações da antiga FILDA. O local é imundo, está incaracterístico, foi pilhado e vandalizado. Das instalações da FILDA só restam ruínas - tectos, paredes destruídas e pinchadas, um verdadeiro matagal com árvores frondosas, com fezes a céu aberto, de assalto de pacatos cidadãos, de violação sexual de mulheres e de uso de estupefacientes.

