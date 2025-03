A banca comercial angolana registou ligeira queda nos investimentos em dívida pública e o aumento do stock de crédito em 2024, o mesmo cenário que no período homólogo, refere o relatório do Banco Nacional de Angola referente ao exercício de 2024, a que o NJ teve acesso. A depreciação do Kwanza também teve impacto nos resultados, o que contribuiu para o crescimento nos cambiais e nos lucros.

O documento acrescenta que a banca comercial teve um lucro acumulado de 892,0 mil milhões Kz em 2024, o que representa um crescimento de 15% (+ 119,5 mil milhões Kz) face aos 773,5 mil milhões registados em 2023, de acordo com os balanços trimestrais divulgados pelas instituições bancárias.

Assim, os bancos somam o maior lucro de sempre em kwanzas, ultrapassando o registo de 2023, tal como aconteceu no ano passado, graças à depreciação do Kwanza, que registou o nível mais baixo da década, chegando aos 952 Kz por cada nota de 1 dólar em Outubro, o que contribuiu para o crescimento dos resultados cambiais e, consequentemente, dos resultados líquidos da banca comercial.

