O Presidente da República autorizou uma nova despesa para as obras no aeroporto internacional de Cabinda. Aos, junta-se agora uma adenda que vale 36,7 milhões USD.

Segundo o despacho assinado por João Lourenço, foi constatada a necessidade de realização de diversos trabalhos complementares e adicionais, não previstos na empreitada contratada, nomeadamente a construção de um terminal de passageiros com maior área de construção que permita a segregação dos embarques e desembarques domésticos e internacionais.

No documento é defendido que é também necessário um maior pátio de estacionamento de aeronaves, o reforço e o tratamento geotécnico da pista de pouso e decolagem, uma adutora para o abastecimento de água e a ampliação da execução de vedação perimetral reforçada adequada às exigências de segurança aeroportuária contemporâneas.

Num outro despacho, o Chefe de Estado autoriza uma despesa, por ajuste directo, para a aquisição de viaturas de combate a incêndios para os aeroportos da Mukanka (Huíla), Paulo Teixeira Jorge (Catumbela) e Namibe.