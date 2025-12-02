Em resposta à concentração de centenas de trabalhadores, nesta segunda-feira, na antecâmara do anúncio de greve no Porto do Lobito, a AGL Lobito Terminal (ALT) diz ter tomado conhecimento de que alguns funcionários "têm sido alvo de pressões e ameaças para assinarem documentos com o propósito de integrar uma suposta nova comissão de gestão".

No seguimento de protestos por melhores salários, condições laborais e subsídios de produtividade justos, mais de 400 trabalhadores do concessionário dos Terminais Polivalentes do Porto do Lobito concentraram-se na manhã de segunda-feira à porta da empresa, na antecâmara do anúncio de greve geral, previsto para a próxima quinta-feira.

Sem nunca ter prestado esclarecimentos sobre o caderno reivindicativo, o concessionário dos Terminais de Contentores e de Carga Geral da Empresa Portuária repudia "totalmente" este tipo de comportamento, uma vez que, como refere, viola os princípios de respeito, ética e integridade.

"Qualquer forma de coação é inaceitável e não será tolerada", escreve, assinalando que a empresa dispõe, à entrada, de uma caixa de sugestões e reclamações.

A ALT termina a reforçar que todos os trabalhadores têm o direito de agir conforme a sua consciência, livres de qualquer tipo de pressão, e assinala que as denúncias serão tratadas com seriedade e confidencialidade.

O comunicado foi tornado público após a concentração de mais de 400 trabalhadores, na antecâmara do anúncio de greve geral.

A luta por melhores salários, condições laborais e subsídios justos prevê também uma marcha de protesto até às instalações do Porto-senhorio, presidido por Celso Rosas, devido à "apatia" face à situação dos portuários.